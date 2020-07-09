Тюменка выплатила нетрудоспособному отцу долг по алиментам

| Фото: ФССП России во "Вконтакте" | Фото: ФССП России во "Вконтакте"

Тюменка оплатила долг по алиментам своему нетрудоспособному отцу после вмешательства судебных приставов, сообщает УФССП России по Тюменской области.

В обязанности женщины входят ежемесячные выплаты своему 72-летнему отцу, инвалиду второй группы, проживающему в Севастополе. Всего у пенсионера пять дочерей. Все девушки проживают в разных городах и каждая выплачивает отцу по 604 рубля ежемесячно, что составляет 25 % доли прожиточного минимума.

Тюменка отказывалась исполнять решение суда, у нее накопился долг. Судебный пристав предупредил должницу об ответственности за уклонение от исполнения данного решения, мера наказания предусмотрена вплоть до уголовной. В результате женщина оплатила всю сумму долга. Сейчас тюменка своевременно перечисляет алименты своему нетрудоспособному отцу.

Всего на исполнении отделения по взысканию алиментных платежей по Тюмени находится семь производств, взыскателями которых являются родители, чьи дети выплачивают им алименты на содержание. В соответствии с семейным кодекса РФ трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных родителей и заботиться о них.