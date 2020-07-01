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Областной фестиваль "Любовь и верность" пройдет в онлайн

Общество, 18:04 10 июля 2020

организаторов фестиваля "Любовь и верность" | Фото: организаторов фестиваля "Любовь и верность"

IV Областной семейный фестиваль "Любовь и верность" пройдет в онлайн-формате 11 июля, начало в 14 часов.

Как рассказала руководитель ТОБОО "В защиту жизни. Тюменская область" Наталья Неделько, участникам фестиваля предлагают надеть праздничный, красивый наряд, выйти на природу, захватив с собой воду и легкий обед. Обязательно захватить ноутбук или сотовый телефоном с хорошим интернетом.

Приветствуются венки из ромашек и одуванчиков. "Вас ждут творческие номера, интерактивы, сюрпризы и подарки", - отметила Наталья Неделько.

В завершении фестиваля "Любовь и верность" организаторы объявят победителей семейных конкурсов.

Трансляция фестиваля начнется в официальной группе Тюменской областной благотворительной общественной организации "В защиту жизни" во ВКонтакте.

"Продвижение семейных ценностей: любви, верности и ответственности за
продолжение рода, - такую цель мы преследуем, организовывая данный форум, - говорит Наталья Недельно. – А задачи - это возрождение и сохранение семейных традиций, формирование преемственности культуры от старшего
поколения к младшим".


Анжела Лебедева

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# Наталья Неделько , онлайн , семьи , фестиваль

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