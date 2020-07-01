Областной фестиваль "Любовь и верность" пройдет в онлайн
IV Областной семейный фестиваль "Любовь и верность" пройдет в онлайн-формате 11 июля, начало в 14 часов.
Как рассказала руководитель ТОБОО "В защиту жизни. Тюменская область" Наталья Неделько, участникам фестиваля предлагают надеть праздничный, красивый наряд, выйти на природу, захватив с собой воду и легкий обед. Обязательно захватить ноутбук или сотовый телефоном с хорошим интернетом.
Приветствуются венки из ромашек и одуванчиков. "Вас ждут творческие номера, интерактивы, сюрпризы и подарки", - отметила Наталья Неделько.
В завершении фестиваля "Любовь и верность" организаторы объявят победителей семейных конкурсов.
Трансляция фестиваля начнется в официальной группе Тюменской областной благотворительной общественной организации "В защиту жизни" во ВКонтакте.
"Продвижение семейных ценностей: любви, верности и ответственности за
продолжение рода, - такую цель мы преследуем, организовывая данный форум, - говорит Наталья Недельно. – А задачи - это возрождение и сохранение семейных традиций, формирование преемственности культуры от старшего
поколения к младшим".
Анжела Лебедева