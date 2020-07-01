  • 13 июля 202013.07.2020понедельник
  • USD71,2298
    EUR80,2689
  • В Тюмени 26..28 С 1 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Росводоканал строит водовод к четырем селам

Общество, 14:47 13 июля 2020

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Началось строительство водоводов к селам Каскара, Ембаево, Яр и деревне Тураево. До октября предстоит проложить более 20 км трубопроводов, работы ведутся одновременно на трех участках, сообщает Росводоканал Тюмень.

До 1 октября предстоит протянуть водовод протяженностью 8 тыс. 200 метров. Еще на двух участках завершаются геодезические работы. Осенью вновь построенный трубопровод соединится с магистральным водоводом и в дома селян поступит чистая вода.

"Монтаж трубопровода осуществляется бестраншейным методом. На участке от Ембаево до Каскары подрядная организация укладывает порядка четырехсот метров трубы в день", - рассказал директор по капитальному строительству Росводоканала Артур Багаутдинов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Водоканал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:04 13.07.2020Аромашевцам напомнили о безопасности на воде
15:53 13.07.2020Молодогвардейцы призвали тюменцев пользоваться масками во время шопинга
15:31 13.07.2020 Тюменская гордума расширила перечень работников, которые могут приватизировать служебное жилье
15:20 13.07.2020В Тюменской области и Югре зафиксировали температурные рекорды