Росводоканал строит водовод к четырем селам

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Началось строительство водоводов к селам Каскара, Ембаево, Яр и деревне Тураево. До октября предстоит проложить более 20 км трубопроводов, работы ведутся одновременно на трех участках, сообщает Росводоканал Тюмень.

До 1 октября предстоит протянуть водовод протяженностью 8 тыс. 200 метров. Еще на двух участках завершаются геодезические работы. Осенью вновь построенный трубопровод соединится с магистральным водоводом и в дома селян поступит чистая вода.

"Монтаж трубопровода осуществляется бестраншейным методом. На участке от Ембаево до Каскары подрядная организация укладывает порядка четырехсот метров трубы в день", - рассказал директор по капитальному строительству Росводоканала Артур Багаутдинов.