  • 12 июля 202012.07.2020воскресенье
  • USD71,2298
    EUR80,2689
  • В Тюмени 23..25 С 1 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские сотрудники МЧС напомнили жителям муниципалитетов о правилах безопасности на воде

Общество, 13:52 12 июля 2020

www.72.mchs.gov.ru | Фото: www.72.mchs.gov.ru

Инструктажи во избежание несчастных случаев на воде проводят тюменские инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Профилактические рейды прошли в Заводоуковском городском округе и Упоровском районе. Сотрудники МЧС предостерегли жителей от купания в запрещенных местах и напомнили о правилах поведения на воде.

В первую очередь, они рекомендуют не забывать, что основная родительская обязанность - обеспечение безопасности детей. Необходимо знать, что за нахождение детей на берегах рек и озер без присутствия родителей или законных представителей, взрослые будут привлечены к административной ответственности.

Важно также знать правила оказания неотложной помощи при утоплении и самоспасения. Находясь на водных объектах, не забывать обращать внимание на информационные таблички, не купаться в состоянии алкогольного опьянения и соблюдать другие меры безопасного поведения на воде.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# безопасность на воде , ГУ МЧС России по Тюменской области , детская безопасность , купальный сезон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:32 12.07.2020Благотворительная акция в помощь бездомным животным состоится 1 августа
15:42 12.07.2020Более ста шестидесяти подростков трудоустроились в Упоровском районе
14:54 12.07.2020В Тюменской области 20 пациенток с COVID-19 родили здоровых детей
14:24 12.07.2020Более двух тысяч тюменских выпускников сдадут ЕГЭ по физике