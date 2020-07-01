Тюменские сотрудники МЧС напомнили жителям муниципалитетов о правилах безопасности на воде

| Фото: www.72.mchs.gov.ru | Фото: www.72.mchs.gov.ru

Инструктажи во избежание несчастных случаев на воде проводят тюменские инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Профилактические рейды прошли в Заводоуковском городском округе и Упоровском районе. Сотрудники МЧС предостерегли жителей от купания в запрещенных местах и напомнили о правилах поведения на воде.

В первую очередь, они рекомендуют не забывать, что основная родительская обязанность - обеспечение безопасности детей. Необходимо знать, что за нахождение детей на берегах рек и озер без присутствия родителей или законных представителей, взрослые будут привлечены к административной ответственности.

Важно также знать правила оказания неотложной помощи при утоплении и самоспасения. Находясь на водных объектах, не забывать обращать внимание на информационные таблички, не купаться в состоянии алкогольного опьянения и соблюдать другие меры безопасного поведения на воде.