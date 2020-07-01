Сельские школьники Викуловского района отдыхают на летних площадках

Фото из архива Викуловской школы №1 Фото из архива Викуловской школы №1

71 школьник отдыхает на первой смене лагеря "Дружный" на базе Поддубровинской школы.

Как рассказала начальник лагеря Ирина Оплетаева, смена называется "Мы - наследники Победы" и имеет патриотическую направленность. Это связано с тем, что 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Задача педагогов - способствовать формированию у ребят гордости за свою страну и ее историю.

По легенде смены, когда-то хранители времени передали людям "Истину счастья", которую потомки утратили. Люди снова могут ее обрести, только если найдется самый достойный, готовый хранить и приумножать память о героическом прошлом предков. Бороться за "Истину счастья" будут пять отрядов по 15 человек. Для этого им нужно победить в интеллектуальных, творческих и спортивных состязаниях. Самый активный отряд получит по итогам приз.

Независимо от того, крупный лагерь или небольшой сельский, меры профилактики коронавируса соблюдают везде. Ирина Оплетаева уточнила, что на входе в школу обязателен утренний фильтр. Детям измеряют температуру, обрабатывают руки антисептиком, сотрудники лагеря работают в масках. Большая часть мероприятий проходит на улице.

Напомним, в первую смену в учреждениях образования Викуловского района открылись 13 лагерей дневного пребывания. в них отдохнут 1 тыс. 779 детей, из них 1 тыс. 341 ребенок из семей в трудной жизненной ситуации и 438 - по программе софинансирования.

Евгения Шевцова