Около ста досуговых площадок проводят лето по-тюменски

| Фото: Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Около 100 досуговых площадок в Тюмени приглашают школьников на #Тюменскоелето, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Площадки работают в вечернее время ежедневно, кроме воскресенья. С адресами и графиком работы можно ознакомиться на сайтах образовательных учреждений, на портале "Тюмень - наш дом" в разделе "Лето", а также в группе ВКонтакте департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

На этой неделе организаторы подготовили для вех желающих ребят от 6 до 17 лет спортивные эстафеты, турниры, игры на свежем воздухе, мастер-классы, интересные тренировки и патриотический квест "Победа".

Добавим, что участники зарабатывают специальные жетоны, так называемые мили, по результатам всего лета самые активные из них поборются за главный приз – путевку в один из загородных центров на осенние каникулы. Промежуточные розыгрыши могут состояться в День города и День физкультурника.