  • 13 июля 202013.07.2020понедельник
  • USD71,2298
    EUR80,2689
  • В Тюмени 20..22 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Около ста досуговых площадок проводят лето по-тюменски

Общество, 17:54 13 июля 2020

Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Около 100 досуговых площадок в Тюмени приглашают школьников на #Тюменскоелето, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Площадки работают в вечернее время ежедневно, кроме воскресенья. С адресами и графиком работы можно ознакомиться на сайтах образовательных учреждений, на портале "Тюмень - наш дом" в разделе "Лето", а также в группе ВКонтакте департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

На этой неделе организаторы подготовили для вех желающих ребят от 6 до 17 лет спортивные эстафеты, турниры, игры на свежем воздухе, мастер-классы, интересные тренировки и патриотический квест "Победа".

Добавим, что участники зарабатывают специальные жетоны, так называемые мили, по результатам всего лета самые активные из них поборются за главный приз – путевку в один из загородных центров на осенние каникулы. Промежуточные розыгрыши могут состояться в День города и День физкультурника.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# детский летний отдых , досуговая площадка , здоровый образ жизни , творчество , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:23 13.07.2020Семинары по предабортному консультированию проводят для тюменских медиков в центре "Покров"
18:38 13.07.2020Более трехсот тобольских подростков работали в "Отрядах мэра" в июне
18:16 13.07.2020Тюменцы могут наблюдать парад планет по утрам
17:54 13.07.2020Около ста досуговых площадок проводят лето по-тюменски