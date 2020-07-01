"Транснефть-Сибирь" провела гидроиспытания резервуара на ЛПДС "Каркатеевы"

| Фото: АО «Транснефть-Сибирь» | Фото: АО «Транснефть-Сибирь»

Гидравлические испытания резервуара № 40 в ходе его реконструкции на линейной производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Каркатеевы" Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов (ХМАО-Югра) завершило АО "Транснефть-Сибирь".

Гидроиспытания резервуара вертикального стального (РВС) объемом 20 тыс. куб. метров на прочность и герметичность проводились методом налива воды с выдержкой под нагрузкой 48 часов после заполнения емкости водой до проектной отметки. Специалисты проверили сварные швы и патрубки на герметичность. Предварительно РВС прошел рентгенографический, ультразвуковой, визуально-измерительный контроль, сообщает пресс-служба компании.

В ходе работ по техническому перевооружению РВС-20000 № 40 заменено 38,9 тонны металлоконструкций стенки, кровли и днища, проведен монтаж новых систем пенного пожаротушения и водяного охлаждения. Продолжаются работы по нанесению антикоррозионной защиты внешней и внутренней поверхности РВС, по укреплению откосов обвалования каре с применением георешетки и благоустройству территории. Ввод резервуара в эксплуатацию, согласно графику, планируется в августе 2020 года.

Мероприятия реализуется в рамках программы технического перевооружения и реконструкции АО "Транснефть-Сибирь" для повышения промышленной и экологической безопасности производственного объекта.