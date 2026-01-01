В Тюменской области назвали максимальный размер пособия по беременности и родам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Максимальный размер пособия по беременности и родам в Тюменской области рассчитывают, исходя из предельной базы для страховых взносов. За 140 календарных дней женщина получит 955 тыс. 836 рублей; за 156 дней – 1 млн 65 тыс. 74,40 рублей и за 194 дня – 1 млн 324 тыс. 515,60 рублей, сообщает региональное отделение пенсионного и социального страхования России.

Выплата рассчитывается из среднего заработка за два года, предшествовавших году начала декретного отпуска. При этом исключаются периоды: отпуска по беременности и родам; отпуска по уходу за ребёнком; временной нетрудоспособности; освобождения от работы с полным или частичным сохранением заработной платы, на которую не начислялись страховые взносы.

Стаж не влияет на размер пособия: оно выплачивается в размере 100 % среднего заработка за весь период отпуска.

Формула расчёта: (890,73 руб. × количество дней декретного отпуска), умноженный на районный коэффициент (1,15 — для Тюменской области; 1,5 — для Уватского района).

В 2025 году Отделение СФР по Тюменской области направило более 1,8 млрд рублей — на пособия по беременности и родам.

По всем вопросам можно обращаться к специалистам отделения СФР по Тюменской области в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).