В Тюмени состоится отбор на студенческий чемпионат России по интеллектуальным играм
Четвертый этап отбора на чемпионат России среди студентов по интеллектуальным играм состоится в Студенческом центре Тюменской области 22 января. Начало - в 18 часов, сообщает Интеллектуальное движение региона.
Турнир является выводящим на федеральный уровень, поэтому участие могут принять команды, игрокам которых на 1 сентября 2025 года не исполнилось 23 года. Всего площадка позволит разместить максимум шесть команд.
Регистрация открыта по ссылке, регламент здесь.
Возрастное ограничение: 16+