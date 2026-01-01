  • 21 января 202621.01.2026среда
В Тюмени состоится отбор на студенческий чемпионат России по интеллектуальным играм

Общество, 09:35 21 января 2026

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Четвертый этап отбора на чемпионат России среди студентов по интеллектуальным играм состоится в Студенческом центре Тюменской области 22 января. Начало - в 18 часов, сообщает Интеллектуальное движение региона.

Турнир является выводящим на федеральный уровень, поэтому участие могут принять команды, игрокам которых на 1 сентября 2025 года не исполнилось 23 года. Всего площадка позволит разместить максимум шесть команд.

Регистрация открыта по ссылке, регламент здесь.

