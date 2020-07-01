Потребность в кормах растет вместе с поголовьем скота в Уватском районе

| Фото: www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

Потребность в кормах в связи с ростом поголовья скота увеличивается в Уватском районе, сообщает пресс-служба главы администрации муниципалитета.

С 2016 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех форм увеличилось почти в два раза - с 798 до 1 тыс. 458 голов. Во многом это связано с началом работы племенного завода ООО "Суерь" в Ивановском сельском поселении.

Глава Уватского района Сергей Путмин пообщался с фермерами и ознакомился с ходом уборочных работ, отметив, что уже практически заросшие лесом луга снова пользуются спросом.

"В первую очередь необходимо узаконивать пастбища и сенокосы. Вопрос, который не решался, выходит на первое место из-за необходимости планировать хозяйственную деятельность на несколько лет вперед", – высказал он мнение.

Он пояснил, что специалисты администрации совместно с главами поселений собирают информацию о традиционных местах кошения местных жителей, чтобы планы крупных животноводов не навредили личным подсобным хозяйствам.

Добавим, что заготовкой кормов в районе занимаются 11 хозяйств. Уже запрессовано 2 тыс. 170 тонн сена. Запланированные объемы предполагаются на уровне 2019 года – около 4,5 тыс. тонн. Большая часть сена останется в районе для удовлетворения потребностей граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, и для нужд сельхозпредприятий.