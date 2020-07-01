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В Тюменской области подвели итоги акции "Соловьиные вечера"

Общество, 19:48 18 июля 2020

Фото: с личной страницы Марии Лупинос во ВКонтакте

В Тюменской области подвели итоги всероссийской акции "Соловьиные вечера-2020". Акцию координировала орнитолог, доцент кафедры зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Мария Лупинос.

С 11 мая по 15 июня в Тюмени и Тюменской области было зарегистрировано 49 соловьев. Пение самого первого соловья 11 мая отметила Вера Швецова в районе аэродрома Плеханово.

Данные о встречах с птицами поступили от жителей с. Кулаково, д. Чащино, п. Боровского, Ялуторовска, СНТ "Березняки", улиц Московский тракт, Щербакова, парка им. Н.Я. Чукмалдина в Тюмени. Также удалось зафиксировать пение обыкновенных соловьев в Ялуторовском и Ишимском районах.

Наблюдения показывают, что численность соловьев в Тюмени остается на стабильном уровне, пишет "Вслух.ру".

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