Более 30 тысяч тюменцев нашли работу через центры занятости

Общество, 17:27 12 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

41, 3 тыс. жителей Тюменской области обратились в службу занятости за содействием в поиске работы с начала 2025 года. В итоге 30, 2 тыс. были трудоустроены. Количество безработных по-прежнему не превышает 2,3 тыс. человек, сообщает областной департамент труда и занятости населения.

Уровень регистрируемой безработицы стабильно держится на уровне 0,30 %. При этом работодатели предлагают жителям региона 13,7 тыс. вакантных мест. Большая часть из них - 8,1 тыс. - в сферах строительства, научной и технической деятельности, образовании, госуправлении и обеспечение военной безопасности.

Выбрать подходящее рабочее место можно через кадровые центры в своих муниципалитетах и на сайте.

# работа , трудоустройство

17:27 12.12.2025Более 30 тысяч тюменцев нашли работу через центры занятости
