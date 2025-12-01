  • 13 декабря 202513.12.2025суббота
Тюменские ученые разработали калькулятор расчета свойств почвы с биоуглем

Общество, 20:29 12 декабря 2025

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Калькулятор расчёта теплофизических свойств почвы с биоуглем из побочных продуктов птицефабрик в условиях дерново-подзолистых почв создали в ТюмГУ. Программа разработана при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере ("Фонд содействия инновациям") по гранту "Умник", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Наша программа предоставляет фермерам и агрономам инструмент для точного определения оптимального количества биоугля, необходимого для внесения в почву для достижения требуемого температурного режима", — прокомментировал доцент кафедры прикладной и технической физики ШЕН ТюмГУ Константин Пономарев.

Говоря об аналогах, ученые поясняют, что несмотря на существование отдельных моделей теплопереноса в почве, они, как правило, основаны на табличных данных о свойствах почв и не учитывают их тип, а также влияние таких, как биоуголь, агродобавок. В отличие от них, тюменский калькулятор ориентирован на типичные для региона дерново-подзолистые почвы и учитывает параметры получения биоугля, а также дозу его внесения.

Основными пользователями разработки будут сельхозпредприятия и фермеры региона, работающие на дерново-подзолистых почвах и имеющие доступ к побочным продуктам птицефабрик или планирующие их покупать.

# наука , ТюмГУ

﻿
