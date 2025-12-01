104,8 млрд рублей инвестировали в основной капитал в Тюмени с начала года

4,5 % составил рост показателей тюменской промышленности по итогам девяти месяцев 2025 года. Всего предприятия областного центра отгрузили товаров собственного производства и оказали услуг на 365,9 млрд рублей, что выше уровня аналогичного периода 2024 года.

Самую большую динамику показали отрасли производства машин и оборудования – 220 % к январю-сентябрю 2024 года, ремонта и монтажа машин и оборудования – 130,9 %, производства пищевых продуктов – 120,5 %, производства прочей неметаллической минеральной продукции – 114, 7%, сообщает городская администрация.

Инвестиции в основной капитал выросли на 0,6 % в сопоставимых ценах. Всего было вложено 104,8 млрд рублей. При этом капитальные инвестиции в жилые здания и помещения выросли на 12,5 млрд рублей к уровню прошлого года. Темпы роста в строительной отрасли в сопоставимых ценах составили 114,8 %, общий объем вложений с января по сентябрь - 56,9 млрд рублей.