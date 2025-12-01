Тюменский магистрант разработал платформу по ИТ-компетенциям для школьников

Обучающая ИТ-компетенциям платформа для школьников принесла победу магистранту Высшей школы цифровых технологий ТИУ Даниилу Малышеву в конкурсе "Студенческий стартап". Он выиграл грант в 1 млн рублей от Фонда содействия инновациям.

По информации ТИУ, пока разработка ведется под кодовым названием TECHREALМ. Виртуальное техноцарство, которое создает магистрант Даниил Малышев, поможет школьникам 6-13 лет сформировать базу знаний и навыков коллективной работы в сфере IT. Обучение на платформе проходит в форме игры жанра MMO JRPG.

"Выбранный жанр – массовая многопользовательская японская ролевая игра. Акцент в ней делается на совместное прохождение контента и социальное взаимодействие между игроками. Жанр подразумевает большой мир с несколькими героями. Игра будет в пиксельной графике с видом сверху. Я всегда хотел разрабатывать игры, искал возможности для этого. Поэтому, когда в ВШЦТ обратились представители IT-Школы Экспертов с предложением создать игру для использования в учебном процессе, я с радостью взялся за этот проект", - рассказал Даниил.

Сейчас команда проекта, в которую входят пять студентов различных направлений ВШЦТ, активно занимается работой по созданию мультиплеера – режима, при котором в игровом процессе участвует одновременно несколько игроков. Это поможет создать игровые ивенты, ориентированные на коллективную работу и командообразование.

Первые положительные реакции на разработку уже получены не только от экспертов в области образовательных решений, но и от самих школьников. Тестирование платформы, проведенное на площадке IT-Школы Экспертов, показало, что команда двигается в правильном направлении.

"В дальнейшем лицензия на использование платформы будет предоставляться общеобразовательным и специализированным учебным заведениям, ее можно будет использовать в домашнем обучении. Мы понимаем, что конкурировать с такими популярными гигантами, как Roblox или Fortnite, будет трудно. Но будем надеяться на лучшее. Меня устроит любой результат. Проект для меня, как разгоночная площадка для развития собственных умений. Конечно, и после его реализации я мечтаю остаться в сфере разработки компьютерных игр", - поделился Даниил Малышев.