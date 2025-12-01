  • 13 декабря 202513.12.2025суббота
  • USD79,7296
    EUR93,5626
  • В Тюмени -7..-9 С 2 м/с ветер южный

В День Конституции тюменцы хором исполнили гимн России

Общество, 19:19 12 декабря 2025

"Молодая гвардия" Тюменской области | Фото: "Молодая гвардия" Тюменской области

Более 200 жителей Тюмени присоединились к акции "Молодой гвардии" в День Конституции РФ. На одноименной площади они хором исполнили гимн России и одновременно подняли 200 табличек в цветах российского триколора, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Для нас важно, что так много молодых людей вышли на площадь, чтобы вместе отпраздновать День Конституции. Наша цель - формировать сопричастность молодежи к своей стране и показывать, что каждый из нас - часть большого государства. Флешмоб получился ярким и искренним, и мы рады, что смогли объединить участников в таком масштабном и красивом мероприятии", - отметил заместитель председателя "Молодой Гвардии" Владимир Сбитнев.

Торжественные мероприятия, посвященные главному документу страны, прошли во всех муниципалитетах региона. В большинстве из них по традиции в этот день школьники-активисты, юные спортсмены, артисты получили свои первые паспорта в торжественной обстановке. Учителя подготовили для ребят просветительские лекции и викторины на тему Конституции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# День Конституции , Молодая гвардия , патриотическое воспитание

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:38 12.12.2025В Тюменском театре кукол стартовала новогодняя кампания
21:24 12.12.2025Тюменский магистрант разработал платформу по ИТ-компетенциям для школьников
20:29 12.12.2025Тюменские ученые разработали калькулятор расчета свойств почвы с биоуглем
19:19 12.12.2025В День Конституции тюменцы хором исполнили гимн России

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора