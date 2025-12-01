В День Конституции тюменцы хором исполнили гимн России

| Фото: "Молодая гвардия" Тюменской области | Фото: "Молодая гвардия" Тюменской области

Более 200 жителей Тюмени присоединились к акции "Молодой гвардии" в День Конституции РФ. На одноименной площади они хором исполнили гимн России и одновременно подняли 200 табличек в цветах российского триколора, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Для нас важно, что так много молодых людей вышли на площадь, чтобы вместе отпраздновать День Конституции. Наша цель - формировать сопричастность молодежи к своей стране и показывать, что каждый из нас - часть большого государства. Флешмоб получился ярким и искренним, и мы рады, что смогли объединить участников в таком масштабном и красивом мероприятии", - отметил заместитель председателя "Молодой Гвардии" Владимир Сбитнев.

Торжественные мероприятия, посвященные главному документу страны, прошли во всех муниципалитетах региона. В большинстве из них по традиции в этот день школьники-активисты, юные спортсмены, артисты получили свои первые паспорта в торжественной обстановке. Учителя подготовили для ребят просветительские лекции и викторины на тему Конституции.