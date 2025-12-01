В Ишиме директора предприятия обвиняют в краже котлов на 6 млн рублей
Бывшего директора муниципального унитарного предприятия Ишима обвиняют в хищении чужого имущества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области.
Обвиняемый летом 2025 года украл имущество, находящееся в собственности предприятия. Он организовал демонтаж шести дорогостоящих отопительных газовых котлов. Демонтаж провели ничего не подозревающие сотрудники предприятия под предлогом передачи на утилизацию. Фактически обвиняемый продал оборудование в пункты приёма металла. Сумма ущерба составила около 6 млн рублей. Вырученными деньгами ишимец распорядился по своему усмотрению.
Следствие проводит комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.