В Ишиме директора предприятия обвиняют в краже котлов на 6 млн рублей

Происшествия, 20:54 12 декабря 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Бывшего директора муниципального унитарного предприятия Ишима обвиняют в хищении чужого имущества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области.

Обвиняемый летом 2025 года украл имущество, находящееся в собственности предприятия. Он организовал демонтаж шести дорогостоящих отопительных газовых котлов. Демонтаж провели ничего не подозревающие сотрудники предприятия под предлогом передачи на утилизацию. Фактически обвиняемый продал оборудование в пункты приёма металла. Сумма ущерба составила около 6 млн рублей. Вырученными деньгами ишимец распорядился по своему усмотрению.

Следствие проводит комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

# кража , СУ СК РФ по Тюменской области

