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Туристов познакомят с золотным шитьем Тюменской области

Общество, 12:41 19 июля 2020

фонд развития «Содружество» | Фото: фонд развития «Содружество»

Новый туристический маршрут разрабатывает фонд развития "Содружество". В его основе - золотное шитье. Уникальные изделия создавались сибирскими мастерицами на протяжении трех столетий.

Как рассказала руководитель фонда развития "Содружество", магистр музеологии Елена Сулейманова, на маршруте три знаковых места. Это музей "Дом Машарова", где собрана коллекция памятников золотного шитья XVIII-XIX веков, в том числе национальные головные уборы, Ембаевский сельский музей и Тобольский Иоанно-Введенский женский монастырь.

Презентация маршрута запланирована на август этого года, пишет "Вслух.ру".

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