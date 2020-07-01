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Движение транспорта будет прекращено на улице Холодильной Тюмени

Общество, 08:11 24 июля 2020

департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени | Фото: департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени

Движение транспортных средств будет прекращено на участке ул. Холодильной Тюмени с 31 июля по 2 августа, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Ограничение вводится в связи с капитальным ремонтом тепловой сети по автомобильной дороге ул. Холодильной, от ул. Котовского до ул. Энергетиков.

Участникам дорожного движения следует обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Схемы объезда: ул. Мельничная, ул. Минская, ул. 50 лет Октября.

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# объезд , Холодильная

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