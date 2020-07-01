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Об особенностях поступления в ТИУ расскажут в прямом эфире

Общество, 18:05 22 июля 2020

ТИУ | Фото: ТИУ

Прямой эфир, посвященный особенностям поступления в Тюменский индустриальный университет, пройдет на официальной странице вуза в Instagram 23 июля, сообщает пресс-служба вуза.

Начальника управления профессиональной ориентации и довузовской подготовки Альберта Мальшакова расскажет о проектах подразделения опорного вуза в рамках приемной кампании 2020.

Сегодня специалисты активно занимаются такими направлениями, как школа инженерного резерва, индустриальные классы, профильные классы и школа абитуриента. В каждом из этих профориентационных проектов предусмотрено индивидуальное сопровождение поступающих. Это курсы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ для 9-11 классов по программе "Школа абитуриента", где можно самостоятельно выбрать продолжительность и режим занятий: онлайн-курсы, очные занятия, очные занятия "Интенсивный курс", очные занятия "Курс выходного дня".

Начало прямого эфира - в 18 часов.

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# абитуриенты , ТИУ

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