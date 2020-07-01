Педагогов и учащихся приглашают на конференцию кружкового движения НТИ

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Ежегодная летняя конференция кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) при поддержке Минпросвещения России состоится 24–26 июля. Она пройдет в гибридном формате, предусмотрены очные и онлайн-мероприятия, сообщает министерство.

К участию приглашены руководители и наставники дополнительного образования, школьные учителя, преподаватели вузов и колледжей, школьники и студенты – активисты кружкового движения, сотрудники технологических компаний.

24 июля пройдет встреча и знакомство участников. 25-26 июля состоятся мероприятия основной программы. Они будут включать в себя два трека.

Первый – "Практики формирования кружков" – посвящен существующим и новым инструментам создания и поддержки кружков, бизнес-моделям, взаимодействию с органами власти и развитию сети кружков в регионах.

Второй трек – "Практики формирования сообществ" – поможет дать необходимые навыки, технологии и знания о программах и платформах эффективного управления.

Также в рамках конференции пройдет второй этап Всероссийского конкурса кружков в номинации "Инструменты быстрого реагирования". Участники представят оригинальные формы проведения онлайн-занятий, методические приемы и др.

Зарегистрироваться на конференцию можно в системе Leader-ID до 23 июля.