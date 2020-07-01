Тюменские бизнесмены провели онлайн-переговоры с предпринимателями Казахстана

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте

Встреча тюменского бизнеса с палатой предпринимателей Северо-Казахстанской области прошла в формате онлайн, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Начальник управления внешних связей и контроля департамента Наталья Ракитина представила экспортный потенциал Тюменской области и отметила, что торговые связи с Казахстаном поддерживают многие тюменские предприятия. Они экспортируют молочную, мучную и кондитерскую продукцию, моторные масла и полимеры, лесоматериалы, стеклянные емкости, механические устройства.

Во встрече также принял участие руководитель торговой экспозиции Тюменской области в Республике Казахстан Гани Жиренов. Он рассказал о возможности участия предприятий в постоянно действующей на территории Казахстана выставочной экспозиции и поиске партнеров.

На онлайн-встрече состоялись презентации "Ишимского мясокомбината" (продукция мясной переработки), "Юнигрэйн" (производство полезных и натуральных продуктов питания из злаков, в том числе мука и хлопья), "Бенат" (производство алкогольной продукции), (НПЦ "Эврика" (производство гуминового препарата для сельского хозяйства), Центр перспективных исследований и инновационных разработок ТИУ (работы и услуги для проведения научных исследований и экспериментальных разработок).

Директор рынка "Михайловский" Татьяна Киселева отметила интерес жителей региона к казахстанской продукции, рассказала предпринимателям Северо-Казахстанской области об условиях аренды и реализации.

Стороны обсудили перспективы взаимодействия, обменялись контактами.