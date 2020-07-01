Тюмень готовится к фестивалю "Пассионарии культуры"

Архивное фото из официальной группы ВКонтакте "фестиваль «Пассионарии культуры" Архивное фото из официальной группы ВКонтакте "фестиваль «Пассионарии культуры"

Презентация социально-культурного проекта Всероссийского форума студентов и творческой молодежи "Пассионарии культуры" состоится в Тюмени.

Фестиваль проводится с 2014 года. В предыдущие годы он собирал конкурсантов из Тюменской, Челябинской, Свердловской областей, Пермского края, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Крыма, а также из Таджикистана, Вьетнама, Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана.

"Раньше благодаря фестивалю была возможность показать уровень подготовки, прежде всего, студентов института культуры, то сейчас участвовать могут все молодые работники сферы досуга. Наша цель - расширение культурного пространства, в том числе и за счёт новых площадок. Одной из них станет тюменский ЦУМ, вместе с которым институт культуры работает над созданием молодежной общественно-культурной площадки. Сейчас мы не исключаем варианта, что из-за пандемии фестиваль обретет какие-то новые формы", - рассказал декан факультета социально-культурных технологий института культуры Евгений Акулич в интервью изданию " Мегатюмень".