Одиннадцать детей из многодетных семей получили в дар велосипеды и самокаты в Тюмени

| Фото: городской департамент по спорту и молодежной политике (архив) | Фото: городской департамент по спорту и молодежной политике (архив)

11 детей из многодетных семей получили в дар велосипеды и самокаты, переданные тюменцами в рамках проекта #ВелодоброТюмени, 24 июля.

Передача состоялась на Текутьевском бульваре.

"Сегодня велотехнику получили маленькие дети в возрасте от шести до девяти лет. 11 велосипедов и самокатов были приведены в надлежащий вид, на них можно сразу садиться и ехать. Часть собранной в рамках проекта техники сейчас находится на ремонте. Велосипеды будут вручать детям по мере того, как они будут приводиться в порядок", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" главный специалист пресс-службы городского департамента по спорту и молодежной политике Мария Симонова.

На передаче техники работала профилактическая площадка, на которой работали дети из "Отрядов мэра". Тюменские "муравьи" провели для ребят небольшое занятие, в ходе которого рассказали о правилах передвижения на велосипедах и самокатах по дорогам, необходимости использования защитных наколенников и налокотников.

Благотворительный проект, запущенный в конце июня, продолжается. Тюменцы могут пожертвовать для детей и подростков из многодетных, малообеспеченных семей, а также несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, ставшие ненужными самокаты и велосипеды.

С адресами, по которым можно принести технику, можно ознакомиться по ссылке.

Инна Пахомова