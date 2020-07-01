В работе тобольских предприятий СИБУРа активно участвуют дроны

| Фото: скриншот видео Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: скриншот видео Тобольские предприятия СИБУРа

Более 1,5 тыс. полетов над территорией тобольских предприятий СИБУРа совершил беспилотный летательный аппарат DJI, сообщает пресс-служба компании.

За пару минут беспилотный летательный аппарат DJI способен подняться к самой высокой точке "ЗапСибНефтехима" - на 175-метровый факел пиролиза. А уже через час он без проблем будет отбирать пробы воды из Иртыша на двухметровой глубине. Дрон одинаково эффективен в любую погоду, быстро подзаряжается.

В арсенале тобольских нефтехимиков первые дроны появились в марте прошлого года и сегодня являются незаменимыми помощниками и в решении производственных задач, и в укреплении дисциплины. Применяемые на предприятии беспилотники способны подниматься на высоту до 500 метров и совершать полеты с дальностью до 8 км. 30-кратный оптический зум позволяет специалистам на земле заметить даже малейшие течи и повреждения, поэтому в первую очередь дроны используют для осмотра труднодоступных объектов. Также с их помощью контролируют проведение работ и соблюдение правил ОТ и ПБ, разрабатывают 3D-модели промышленных и инфраструктурных объектов.

Как рассказал главный эксперт по применению дронов на тобольских предприятий СИБУРа Михаил Воротников, с момента появления подразделения выполнено более 300 заявок.

"Наши беспилотные помощники значительно экономят коллегам время – для обхода и осмотра колонного оборудования, например, специалистам требуется до 1,5 часов, дрону достаточно 15 минут. Да и зрение у него превосходит человеческое. Во время эпидемии коронавируса услуги дронов стали еще более востребованными, так как позволяют избегать лишних контактов", - отметил Михаил Воротников.