Пожарный надзор навестил многодетные семьи в Аромашево
Профилактическую работу с многодетными семьями проводят спасатели Аромашевского района. Сотрудники пожарного надзора совместно с работниками соцслужб навестили пять семей в районном центре, сообщает МЧС Тюменской области.
Потенциально опасные в пожарном плане дома представители ведомств взяли "на карандаш", чтобы повторно прийти и проверить выполнение рекомендаций. Чаще всего сотрудники МЧС России отмечали ветхую электропроводку, неисправные печи, самодельные электроприборы, мусор во дворе.
Всем были вручены памятки о правилах пожарной безопасности, инспекторы надзорной деятельности провели профилактические беседы не только с взрослыми, но и с детьми. Настоятельно рекомендовано оборудовать жилье автономными пожарными извещателями.
"Подобные рейды имеют регулярный характер, так как многодетные и неблагополучные семьи на особом учете государственного пожарного надзора. Мы выявили нарушения и указали на них хозяевам", - рассказал дознаватель Евгений Ширшов.