Пожарный надзор навестил многодетные семьи в Аромашево

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Профилактическую работу с многодетными семьями проводят спасатели Аромашевского района. Сотрудники пожарного надзора совместно с работниками соцслужб навестили пять семей в районном центре, сообщает МЧС Тюменской области.

Потенциально опасные в пожарном плане дома представители ведомств взяли "на карандаш", чтобы повторно прийти и проверить выполнение рекомендаций. Чаще всего сотрудники МЧС России отмечали ветхую электропроводку, неисправные печи, самодельные электроприборы, мусор во дворе.

Всем были вручены памятки о правилах пожарной безопасности, инспекторы надзорной деятельности провели профилактические беседы не только с взрослыми, но и с детьми. Настоятельно рекомендовано оборудовать жилье автономными пожарными извещателями.

"Подобные рейды имеют регулярный характер, так как многодетные и неблагополучные семьи на особом учете государственного пожарного надзора. Мы выявили нарушения и указали на них хозяевам", - рассказал дознаватель Евгений Ширшов.