Работники тюменских предприятий проходят опережающее профобучение

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

383 работника предприятий Тюменской области пройдут опережающее профессиональное обучение в 2020 году, сообщает областной департамент труда и занятости населения.

Обучение смогут пройти организации, которые участвуют в реализации мероприятий нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Предварительно они предоставляют заявление о возмещении нормативных затрат на организацию опережающего профессионального обучения работников в центр занятости населения по месту нахождения.

Так, 32 работника ЗАО "Племзавод-Юбилейный" уже обучились по востребованным на производстве специальностям: слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, сливщик-разливщик, диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта и другие.

30 сотрудников ГМС "Нефтемаш" прошли курс повышения квалификации по программе "Управление проектами". А 23 специалиста Винзилинского завода керамического гравия в настоящее время обучаются по профессиям: фрезеровщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, оператор манипулятора и другим.

После завершения обучения все работники продолжают трудовую деятельность на предприятиях по полученным квалификациям. Это позволяет обеспечить предприятия региона квалифицированными кадрами и соответственно повысить производительность труда.