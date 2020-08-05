Викуловские активисты напомнили, как нужно переходить дорогу

Фото организаторов Фото организаторов

Профилактическую акцию "Безопасный пешеход" организовали активисты молодежного объединения "Направление ПЛЮС" в Викулово.

С помощью трафарета они нанесли на тротуары надписи с напоминанием основных правил перехода дороги. Так они призвали односельчан брать ребенка за руку на пешеходном переходе, спешиваться с велосипеда и снимать наушники.

По мнению организаторов, такие заметные надписи помогут повысить сознательность пешеходов и станут профилактикой дорожно-транспортных происшествий с их участием.

Евгения Шевцова