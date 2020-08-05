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Ревнивый селянин едва не задушил сожительницу

Происшествия, 14:59 05 августа 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Подозреваемого в угрозе убийством задержали сотрудники полиции в с. Юргинское. Ранее судимый пьяный селянин грозился задушить свою сожительницу, сообщает УМВД по Тюменской области.

В отделение полиции обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ей угрожает расправой сожитель. Полицейские задержали подозреваемого, 41-летнего, ранее судимого безработного местного мужчину.

Выяснилось, что в этот день пара распивала спиртное. Между ними возникала ссора на почве ревности. Сожитель схватил подругу за горло и стал угрожать ей убийством. Испуганная женщина обратилась за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством". Максимальная санкция статьи - до двух лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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# уголовное дело , угроза убийством , Юргинское

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