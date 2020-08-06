Продлен прием заявок на конкурс "Атом рядом"

| Фото: atomryadom.ru | Фото: atomryadom.ru

Прием заявок на Всероссийский конкурс "Атом рядом" продлен до 31 августа. За три недели поступило более 1 тыс. 500 заявок, сообщают организаторы. Самыми активными оказались жители Краснодарского края, Москвы, Калужской, Оренбургской и Кемеровской областей.

Напомним, конкурс "Атом рядом", организованный Фондом развития регионов "Содружество" при поддержке Госкорпорации "Росатом", посвящен 75-летнему юбилею российской атомной промышленности.

Конкурсанты должны снять видео об интересных фактах, научных открытиях или пользе атома в нашей жизни и заполнить анкету на сайте конкурса. На сегодня больше всего заявок поступило из Краснодарского края, Самарской и Смоленской областей.

"Чтобы все участники были в равных условиях, оргкомитет принял решение дать возможность тем, кто уже прислал свои работы их доработать или полностью переснять, а затем прислать заново. Прием продлен и для того, чтобы люди смогли еще раз обдумать идею, может быть, даже по-новому взглянуть на нее и довести до совершенства", - отметил директор департамента по взаимодействию с регионами Госкорпорации "Росатом" Андрей Полосин.

Народное голосование начнется с 20 августа. Имена победителей будут опубликованы на сайте atom75.ru. 85 победителей получат ценные призы. Кроме того, эксперты конкурса выберут от каждой области, края или республики группу участников, которая может получить возможность не только поехать в атомные города на празднование юбилея и присоединиться к другим мероприятиям.