Полуфинал чемпионата "Молодые профессионалы" проходит в новом формате

| Фото: пресс-служба чемпионата «Молодые профессионалы» | Фото: пресс-служба чемпионата «Молодые профессионалы»

Полуфинал национального чемпионата "Молодые профессионалы" проходит в Тюмени. Участники нескольких компетенций уже продемонстрировали свое мастерство и ждут результатов, сообщает пресс-служба чемпионата "Молодые профессионалы".

Как отметил преподаватель Тюменского колледжа производственных и социальных технологий Вячеслав Важенин, реалии этого года внесли свои коррективы, которые не могли не отразиться на формате чемпионата.

"От предыдущих лет отличается кардинально. Во-первых, каждый участник выполняет конкурсные задания индивидуально, находясь в родном городе. Здесь он только с волонтером и с техническими экспертами. Раньше все съезжались в один город. Борьба была непосредственно здесь и сейчас. Теперь же участник выполняет задание перед камерой, а эксперты оценивают уже саму видеозапись", - подчеркнул он.

Тем не менее задания по-прежнему остаются непростыми, а правила их выполнения – строгими. Победителей ждет путевка на национальный финал.

Так, тюменец Дмитрий Пальянов выступил в компетенции "Поварское дело". За четыре часа ему нужно было приготовить три блюда, сервировать их и подать к столу. Для членов жюри, которые в этом году следят за состязаниями молодых профессионалов через мониторы, он готовил равиоли с печеной тыквой, осветленный куриный бульон, именуемый консоме, и рулеты из курицы. Будущий повар признался, что волнения во время выступления не испытывал, так как на площадке находился один.

"Жюри не было, готовил в свое удовольствие, поэтому думаю, что все получилось", - поделился Дмитрий. Молодой человек уже имеет весьма перспективные предложения от работодателей. Полученные в тюменском колледже знания позволят ему не только стать профессиональным поваром, но и поработать за пределами родного города или страны.