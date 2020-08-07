На Ямал приедут работать победители программы "Земский учитель"

| Фото: правительство Ямала | Фото: правительство Ямала

13 новых педагогов начнут преподавать в новом учебном году в школах поселков и малых городов Ямала, сообщает правительство округа.

Учителя математики, физики, информатики, астрономии, технологии, начальных классов стали победителями конкурсного отбора по федеральной программе "Земский учитель". Отправиться на Ямал пожелали педагоги со всей России. На 13 вакансий, отведенных автономному округу, поступило 256 заявок. В первую очередь образовательные учреждения Ямала были заинтересованы в учителях математики, физики, информатики. При отборе эксперты учитывали конкурсные награды и достижения педагогов в подготовке школьников к олимпиадам и государственной итоговой аттестации.

В программе участвовали 10 муниципалитетов округа: районы и города с населением менее 50 тыс. человек. Все учителя при переезде на Ямал получат единовременную выплату – один миллион рублей. Деньги смогут потратить по своему усмотрению. Обязательное условие - педагоги должны отработать в сельской местности не менее пяти лет. Кроме того, специалисты, приехавшие на Ямал, смогут получать максимальный северный коэффициент с первого дня работы.

"Вакансии общеобразовательных учреждений Ямала востребованы среди педагогов. Наибольшее количество заявок поступило в с. Азовы Шурышкарского района. Там лучшего педагога выбирали из 40 претендентов. Также спросом пользовались школы Губкинского и Муравленко. Сейчас директора общеобразовательных учреждений заключают трудовые договоры с победителями конкурсного отбора", - рассказала заместитель директора департамента образования ЯНАО Яна Весова.

Программа "Земский учитель" продолжит свою работу и в следующем году. На 2021 год Ямалу определено 10 вакансий.