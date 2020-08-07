Опорный вуз запустил челлендж
| Фото: ТИУ
Выпускникам Тюменского индустриального университета предлагают вспомнить студенческие годы, сообщает пресс-служба вуза.
Челлендж "Спасибо ТИУ" продлится до 10 августа. Выпускникам разных лет предлагают выкладывать в социальных сетях фото или видео с выпускного или торжественного вручения диплома. А также рассказать о своем студенчестве и ярких событиях этого периода.
| Фото: ТИУ
Фотографии во ВКонтакте можно загрузить в альбом челленджа в официальной группе вуза. В Инстаграм фотографии и видеоролики нужно публиковать с тегом #спасибоТИУ.
Участники челленджа получат памятные подарки от вуза.