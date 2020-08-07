  • 7 августа 20207.08.2020пятница
  • В Тюмени 17..19 С 2 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Опорный вуз запустил челлендж

Общество, 19:31 07 августа 2020

ТИУ | Фото: ТИУ

Выпускникам Тюменского индустриального университета предлагают вспомнить студенческие годы, сообщает пресс-служба вуза.

Челлендж "Спасибо ТИУ" продлится до 10 августа. Выпускникам разных лет предлагают выкладывать в социальных сетях фото или видео с выпускного или торжественного вручения диплома. А также рассказать о своем студенчестве и ярких событиях этого периода.

ТИУ | Фото: ТИУ

Фотографии во ВКонтакте можно загрузить в альбом челленджа в официальной группе вуза. В Инстаграм фотографии и видеоролики нужно публиковать с тегом #спасибоТИУ.

Участники челленджа получат памятные подарки от вуза.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выпускники , ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:31 07.08.2020Опорный вуз запустил челлендж
19:09 07.08.2020Новую многофункциональную спортплощадку получили жители Омутинского района
18:58 07.08.2020Голышмановские школьники напомнили односельчанам о дорожной безопасности
18:14 07.08.2020Три миллиона масок раздадут нуждающимся на Ямале