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Интернет-конференция о работе прокуратуры по защите прав детей

Общество, 11:57 07 августа 2020

Фото: Тюменская линия

На сайте информационного агентства "Тюменская линия" прошла интернет-конференция старшего помощника прокурора Тюменской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Анны Петровой.

Тема: "О работе прокуратуры Тюменской области по защите прав детей".

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# интернет-конференция , прокуратура

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