Экскурсоводы Тобольска обсудили проблемы пешеходного маршрута в подгорной части

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проблемы пешеходного маршрута в Нижнем посаде Тобольска обсудили экскурсоводы города, сообщает департамент по культуре и туризму Тобольска.

Представители туристических фирм города обозначили основные проблемы, с которыми на сегодняшний день сталкивается экскурсионная группа, посещающая Нижний посад. Среди прозвучавших: отсутствие тротуаров, скамеек, беседок, точек питания, туалетов, адресных указателей с историческими названиями улиц, недостаточное количество парковок. Были также высказаны пожелания по увеличению количества аттрактивных объектов благоустройства подгорного пешеходного маршрута: тематических клумб, объектов паблик-арта, информационно-туристических стендов и указателей, памятных и мемориальных досок.

Специалисты департамента по культуре и туризму познакомили экскурсоводов с проектом благоустройства Базарной площади и ул. Мира, в результате реализации которого будет решено большинство обозначенных проблем.