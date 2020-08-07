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В Тюмени молодой человек с товарищами ограбил бывшую девушку

Происшествия, 15:48 07 августа 2020

скриншот с видео УМВД России по Тюменской области | Фото: скриншот с видео УМВД России по Тюменской области

Тюменские оперативники задержали группу лиц, подозреваемую в грабеже. Молодой человек с компанией знакомых вломился в квартиру тюменки и похитил у нее крупную сумму денег и пару сотовых телефонов, сообщает пресс-служба городского управления МВД.

Заявление от 20-летней местной жительницы поступило на пульт дежурной части городской полиции. Девушка пояснила, что неизвестные ворвались в квартиру и, применив насилие, похитили деньги и два сотовых телефона. Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленников и доставили их в отдел полиции. Это ранее судимые граждане в возрасте от 20 до 22 лет.

скриншот с видео УМВД России по Тюменской области | Фото: скриншот с видео УМВД России по Тюменской области

Стражи правопорядка опросили потерпевшую и восстановили обстоятельства случившегося. Выяснилось, что один из фигурантов периодически находился в интимных отношениях с девушкой. За несколько дней до произошедшего между ними произошел конфликт. После молодой человек попросил своих знакомых об услуге.

"В день, когда произошло преступление, девушка находилась дома одна. Вечером она услышала звонок в дверь и открыла ее. За порогом квартиры находились неизвестные, которые затолкнули тюменку обратно и зашли внутрь. Один злоумышленник удерживал девушку, второй бил ее по голове. Молодые люди закрыли тюменке лицо тряпкой, чтобы она не опознала их. В это время бывший возлюбленный прошел в комнату, откуда похитил деньги, которые были спрятаны в носке под диваном. Другой взял два сотовых телефона потерпевшей. После злоумышленники покинули квартиру и скрылись на такси", – рассказали в пресс-службе городской полиции.

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Телефоны возвращены законной владелице. Похищенные деньги в размере более 100 тыс. рублей фигуранты поделили между собой.

Молодые люди задержаны. Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж". Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам, – лишение свободы на срок до семи лет.

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# грабеж , полиция , уголовное дело

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