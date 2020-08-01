Молодых ученых приглашают на Летнюю школу по эволюционной экономике

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Бакалавров, магистрантов и аспирантов приглашают принять участие во всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ молодых исследователей, который пройдет в рамках Летней школы по институциональной и эволюционной экономике, сообщает пресс-служба ТИУ.

Мероприятие состоится 9-11 сентября в очно-дистанционном формате на базе Югорского государственного университета.

Такой формат Летней школы предполагает, что присутствовать на мероприятии сможет ограниченное количество человек: спикеры, организаторы, победители конкурса научно-исследовательских работ и до 20 иных участников.

При отсутствии возможности очного участия предлагается подключиться из студий образовательных и научных организаций. Сертификаты о прохождении обучения смогут получить участники независимо от формы участия.

Для иногородних участников очного формата будет организовано проживание в общежитиях университета, кофе-брейки между лекциями, возможность посещения музеев Ханты-Мансийска в соответствии с культурной программой мероприятия.

Срок подачи заявок и прием работ на всероссийский конкурс научно-исследовательских работ молодых исследователей в области эволюционной и институциональной экономики продлен до 1 сентября 2020 года.

Участие в Летней школе бесплатное. По итогам мероприятия планируется выпуск сборника. Зарегистрироваться и узнать подробнее о Летней школе можно здесь.