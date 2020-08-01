Для приезжающих в Тюменскую область туристов запустили программу лояльности

| Фото: VisitTyumen во ВКонтакте | Фото: VisitTyumen во ВКонтакте

Агентство туризма и продвижения Тюменской области запустило программу лояльности для туристов "Сибирское гостеприимство".

Как сообщает VisitTyumen, она дает скидки от 5 до 50% на посещение ресторанов, экскурсий и других туристических мест региона.

Чтобы стать участником программы лояльности "Сибирское гостеприимство", нужно получить скидочную карту при заселении в отель на две или более ночи. Акция действует только при прямом бронировании на сайте отеля или через ресепшн.

Со списком отелей, участвующих в программе, и бонусами можно ознакомиться по ссылке.