Более семидесяти самовольных подключений к газопроводу выявили в регионе

Фото пресс-службы ООО «Газпром межрегионгаз Север» Фото пресс-службы ООО «Газпром межрегионгаз Север»

Более 70 правонарушений, связанных с самовольным подключением к газораспределительным сетям, выявили специалисты ООО "Газпром межрегионгаз Север" в Тюменской области с начала 2020 года.

По 55 случаям возбуждены дела об административных правонарушениях, к ответственности привлекли шесть физлиц. Один нарушитель получил наказание в виде четырех месяцев ограничения свободы за повторное самовольное подключение к газопроводу.

Как отметил заместитель генерального директора по корпоративной защите ООО "Газпром межрегионгаз Север" Николай Щегольский, правоохранительные органы продолжают проверку по еще двум фактам хищения природного газа на общую сумму более 250 тыс. рублей.

Напомним, Федеральным законом установлена уголовная ответственность за самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам. В случае повторного нарушения предусмотрен штраф до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до шести месяцев. Также нарушителя могут направить на обязательные или принудительные работы в зависимости от факта нарушения. В некоторых случаях применяется ограничение и лишение свободы на срок до двух лет.

Если такое деяние совершено группой лиц по предварительному сговору, срок принудительных работ или лишения свободы возрастает. За нарушения, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, предусмотрены принудительные работы до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет.