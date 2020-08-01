Банк ДОМ.РФ профинансирует строительство ЖК "Первая линия. Гавань" в Тюмени

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1 млрд 146 млн рублей направит банк ДОМ.РФ для строительства ЖК "Первая линия. Гавань" в Тюмени. Застройщиком проекта выступает группа компаний "Меридиан".

На средства кредитной линии застройщик планирует возвести пять домов по 10 этажей каждый на 574 квартиры. Проект имеет уникальное месторасположение – дома строятся рядом с парком им. Гагарина на берегу озера Круглое и Туры. Первая очередь проекта сдается в конце 2021 года, планируемый срок ввода последней – конец 2022 года.

"Механизм проектного финансирования позволяет реализовывать самые сложные проекты в сфере жилищного строительства и выступает гарантом стабильности всей строительной отрасли. Банк ДОМ.РФ на постоянной основе заключает новые сделки с застройщиками, расширяет портфель проектов. Нашими партнерами в Тюменской области уже стали три застройщика, на средства банка ДОМ.РФ в регионе строится девять домов", – рассказала вице-президент банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина.

По данным портала наш.дом.рф, на 3 августа более 49% жилья (свыше 1 млн кв. м) в Тюменской области строится с использованием проектного финансирования. Всего в регионе возводится более 2 млн кв. м жилья.