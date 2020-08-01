Тюменцы получают льготные лекарства по электронному рецепту

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Централизованная система управления льготным лекарственным обеспечением действует в Тюменской области.

Участие в ее разработке принимают ресурсный центр "1С-Медицина-Регион", департамент здравоохранения Тюменской области, областной медицинский информационно-аналитический центр, фармацевтические и медицинские организации.

Система управления льготным лекарственным обеспечением на платформе 1С автоматизирует процесс от формирования заявки на закупку лекарственных препаратов до получения сведений об их отпуске в аптеке, что помогает вести учет выписанных лекарств и планировать потребность для своевременного обеспечения льготных категорий граждан необходимыми для них лекарственными препаратами.

Как отметил директор ГАУ ТО "Медицинский информационно-аналитический центр" Андрей Ивашинников, системы выписки электронных рецептов в Тюменской области внедрялись с 2008 года и работали также успешно, как и подсистема, разработанная на платформе 1С.

"Основное отличие новой системы в том, что она создана на платформе российского разработчика, а также в том, что она позволит здравоохранению формировать пакет документов для организации электронных закупок льготных лекарственных препаратов, — подчеркнул Андрей Ивашинников. — Кроме того, она поддерживает современную систему мониторинга движения лекарственных препаратов, отслеживающую их перемещение, начиная от фармацевтической компании-изготовителя до пациента".

После оформления рецепта система отправляет его в аптеку, где пациент или его представитель может получить лекарство, имея при себе СНИЛС или полис ОМС. Все рецепты подписываются врачом с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи.

С начала 2020 года в 37 медицинских организациях уже сформировано и утверждено 139 основных и 1 тыс. 459 дополнительных заявок на лекарственные препараты, выписано более 1,3 млн льготных лекарственных рецептов в электронном виде.

Развитие не стоит на месте, уже к 2023 году планируется оформлять все рецепты в форме электронного документа с усиленной электронной подписью, в том числе на препараты, подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями.