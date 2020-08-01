В Юргинском районе убирают урожай новыми комбайнами

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13% посевных площадей обмолотили в Юргинском районе. Средняя урожайность в первые дни уборочной составила 25 ц/га.

Начальник отдела сельского хозяйства администрации Юргинского района Александр Давыдов оценил такой показатель как неплохой. В 2020 году почвенная засуха привела к снижению урожайности на многих полях области, но в Юргинском качеством уборки пока довольны.

Из-за погодных условий кампания в этом году стартовала раньше, чем обычно. Первыми к уборке яровой пшеницы приступили специалисты агрофирмы им. Чапаева - 4 августа. На следующий день ООО "Согласие" СП "Лабино" и ООО "Земля" вышли на уборку гороха, ООО "Тюменское подворье" - овса, СПК "Палецкая" - ячменя.

Всего, по словам Александра Давыдова, в плане уборки 26 тыс. 500 га зерновых и зернобобовых. В поле работают семь хозяйств из 20. Выращиванием картофеля в районе занимается только одно хозяйство - ООО "КРиММ-Юрга", всего посажено 280 га. Картофель здесь среднеспелый. Первая копка показала, что к уборке он еще не готов.

"В этом году хозяйства обновили и парк комбайнов. В "Тюменском подворье" шесть новых агрегатов, в "Согласии" - два. На всех предприятиях укомплектован штат работников, много молодых специалистов: комбайнеров, механизаторов. В штатном режиме работает полевая специализированная бригада техобслуживания. Работники получают горячее питание прямо в поле два раза в день", - рассказал Александр Давыдов.

Готовы к приему нового урожая и зерносклады, сушильные комплексы. Всего в Юргинском районе пять сушилок, все прошли первые испытания и готовы к полной загрузке.

Евгения Шевцова