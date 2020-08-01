В Тюмени благоустроят еще шесть дворов

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Шесть дворов, прилегающих к 14 многоквартирным домам, благоустраивают в Калининском округе Тюмени, сообщает администрация города.

Во дворе дома № 9 по ул. Луначарского ремонт прошел в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Подрядная организация планирует передать двор жителям к сентябрю.

"Здесь расширили тротуар и проезд, построили большую парковку, смонтировали две детские игровые площадки – на травмобезопасном покрытии и песчаном, есть качели, песочница. На спортплощадке сейчас монтируют тренажеры. Сделали освещение, установили сборные ливневые колодцы", – рассказал руководитель управы Владимир Кильтау.

Кроме того, у дома новая отмостка, удобные обновленные входы в подъезды. Объект будет принят, когда строители выполнят все взятые на себя обязательства.