Пожарные-добровольцы охраняют отдаленные поселения Вагайского района

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Две добровольные пожарные команды заступили на первое дежурство в Вагайском районе. Им предстоит охрана отдаленных деревень Абаул и Одинарская, сообщает МЧС Тюменской области.

Все добровольцы прошли специальную подготовку в подразделениях муниципальной и федеральной пожарной охраны. В ходе обучения особое внимание было уделено организации тушения пожаров.

"Как показывает опыт соседних районов, добровольные пожарные команды - это отличная площадка для создания полноценного поста пожарной охраны, и такой опыт уже есть" - рассказал начальник пожарно-спасательного отряда Сергей Охапкин.