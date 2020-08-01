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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пожарные-добровольцы охраняют отдаленные поселения Вагайского района

Общество, 16:59 14 августа 2020

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Две добровольные пожарные команды заступили на первое дежурство в Вагайском районе. Им предстоит охрана отдаленных деревень Абаул и Одинарская, сообщает МЧС Тюменской области.

Все добровольцы прошли специальную подготовку в подразделениях муниципальной и федеральной пожарной охраны. В ходе обучения особое внимание было уделено организации тушения пожаров.

"Как показывает опыт соседних районов, добровольные пожарные команды - это отличная площадка для создания полноценного поста пожарной охраны, и такой опыт уже есть" - рассказал начальник пожарно-спасательного отряда Сергей Охапкин.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожарные

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