Сладковские хлеборобы убрали половину зерновых культур

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Уборка зерновых культур в Сладковском районе по данным на 17 августа выполнена на 51 %. Сладковские хлеборобы являются лидерами в регионе по обмолоту зерна.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил заместитель главы, начальник управления сельского хозяйства администрации Сладковского района Виктор Степаненко.

Отделение "Никулино" кооператива "Таволжан" первым в районе завершило уборочную страду 13 августа. Убрано 594 га зерновых культур, 1 тыс. 289 га кормовых культур.

"Больше остальных убрали зерновые поля – СПК "Таволжан", ИП "Сажин". Убрали овес, ячмень, сейчас ведут обмолот пшеницы. Урожайность в среднем по району 13 центнеров с гектара. Все хозяйства ведут уборку", - рассказал Виктор Степаненко.

Общая посевная площадь под яровыми культурами в Сладковском районе составляет 12 тыс. 625 га. Дождя в районе нет, это способствует прохождению страды в оптимальные сроки, отметил начальник управления сельского хозяйства администрации Сладковского района.

Анжела Лебедева