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Победителей конкурса благоустройства назвали в Аромашево

Общество, 17:30 17 августа 2020

Администрация Аромашевского района во ВКонтакте | Фото: Администрация Аромашевского района во ВКонтакте

Дом по ул. Ленина 174а Аромашево занял первое место в номинации "Двор образцового содержания" конкурса по благоустройству и озеленению.

В номинации "Лучшая усадьба" первое место заняла семья Боярских по ул. Комсомольская. Первое место в номинации "Лучшая организация по благоустройству на подведомственной территории" занял храм Покрова божией матери. Победителям будут вручены денежные сертификаты.

Заявки от жителей Аромашевского сельского поселения на традиционный конкурс по благоустройству в администрации собирали до 10 августа. В итоге их поступило семь.

"Комиссия с 11 по 14 августа объедет тех, кто подаст заявки на конкурс. Победители и призеры получат сертификаты стоимостью от 3 тысяч рублей на покупку товаров в местном строительном магазине. Аромашевцы активно участвуют в этом конкурсе. Он проводится по трем номинациям: среди многоквартирных домов, организаций и частного сектора", - рассказал специалист отдела ЖКХ администрации Аромашевского района Геннадий Бутаков.

В конкурсе 2019 года участвовали владельцы пяти частных домов, четыре многоквартирных дома и пять организаций. По словам специалиста отдела ЖКХ, эксперты оценивают: наличие малых архитектурных форм, убранство и внешний вид прилегающей территории. Как заметил Геннадий Бутаков, среди конкурсантов есть постоянные участники, которые всегда находят, чем удивить комиссию, и становятся победителями, призерами.

Анжела Лебедева

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# Аромашево , благоустройство

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