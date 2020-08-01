Катализатор добра запустили общественники Тобольска

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Катализатор добра – особенность III фестиваля "Добрый Тобольск", который пройдет в саду Ермака 22 августа. Его участниками станут более 100 организаций города.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила организатор фестиваля "Добрый Тобольск", председатель организации "В защиту жизни" Наталья Неделько.

"Впервые мы запустили онлайн-катализатор доброты в преддверии фестиваля. На самом фестивале будет представлен бутик добра и будут площадки, которых ранее не было. Так, будут работать казаки с мастер-классами. Представлены такие активности как книгообменник. Программа фестиваля еще формируется, работаем над ее уникальностью. Проведем вечер "Печа куча", на котором участники – представители НКО – презентуют свои проекты", - рассказала она.

Главная цель проведения фестиваля "Добрый Тобольск" - это помочь школьникам из малоимущих семей собрать необходимые вещи для учебы, а нуждающимся – помочь продуктами питания.

Анжела Лебедева