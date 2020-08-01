Стоимость школьного питания в Тюменской области останется прежней

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

80 рублей в день выделяется на питание одного школьника в Тюменской области. По словам замгубернатора, директора областного департамента образования Алексея Райдера, в новом учебном году эта сумма не изменится.

Напомним, для школьников из малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья с 1 по 11 класс школьное питание в регионе бесплатно. Остальным из бюджета компенсируют 17 рублей в день, разницу доплачивают родители.

Также Алексей Райдер напомнил, что по указу президента школьники с 1 по 4 класс будут получать горячее сбалансированное питание во всех школах бесплатно. Сумма та же – 80 рублей в день, она согласована с Роспотребнадзором. Финансирование питания ребят начальной школы происходит из федерального и областного бюджетов.

Евгения Шевцова