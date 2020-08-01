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Выставка фоторабот открыта в тобольском Дворце наместника

Общество, 08:54 21 августа 2020

Тобольский музей-заповедник | Фото: Тобольский музей-заповедник

Выставку фоторабот финалистов межрегионального конкурса имени Александра Ефремова открыта в конгресс-зале Дворца наместника Тобольска, сообщают организаторы.

В экспозицию вошли работы финалистов XIX конкурса репортажной фотографии "Cибирьфотофест – Тобол, имени Александра Ефремова - 2020" .

Межрегиональный конкурс, посвященный легенде Тюменской журналистики, первому лауреату фестиваля "Тюменская пресса" в номинации "Фотокор года", уроженцу Тобольска Александру Ефремову, погибшему при исполнении служебного долга в Чечне, был учрежден в 2002 году. С 2010 года финальные мероприятия конкурса проходят на родине журналиста, в том числе на площадках Тобольского музея-заповедника.

В 2020 году его участниками стали 429 авторов со всей России. С выставкой "Репортаж", на которой представлены снимки победителей и призеров, тоболяки и гости города могут ознакомиться до 28 сентября 2020 г.

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# выставка , Тобольск , фото

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