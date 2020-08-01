Что писали об Ишиме Жюль Верн и Антон Чехов, расскажут туристам

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во "ВКонтакте" | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во "ВКонтакте"

Ишимские музейщики приглашают горожан на пешую экскурсию "Ишим на литературной карте России" 21 августа. На мероприятии они объяснят, почему городу присвоили почетное звание литературного города России, и расскажут, кто из авторов писал про Ишим.

По информации экскурсовода Катерины Проскуряковой, с Ишимом связаны судьбы многих известных людей: писателей Петра Ершова, Антона Чехова, Валерия Медведева, Жюля Верна, декабриста Александра Одоевского, поэта-фронтовика Семена Гудзенко.

Петр Ершов подарил миру знаменитую сказку "Конек-горбунок" и другие произведения, в музее имени автора бережно хранится его творческое наследие. Свои детские годы Ершов провел в нескольких километрах от Ишима - в селе Безруково.

Персонажем книг нескольких авторов стала Прасковья Луполова. Она была дочерью Григория Луполова, отправленного в Ишим в ссылку со всей семьей. Параша отправилась из Ишима пешком в Санкт-Петербург, надеясь попасть к императору Александру I и выпросить милость для отца. В 2004 году на центральной площади Ишима установлен памятник Прасковье Луполовой – девушке, готовой на настоящий подвиг ради своих родителей.

Многие страницы очерков и личных писем Антона Чехова посвящены сибирякам, добрым, трудящимся людям, разным, но почти всегда симпатичным. В письмах из своего путешествия по Сибири в 1890 году он упоминал и Ишим. Весна того года была холодной и автор даже купил в Ишиме валенки.

В своем единственном романе о России "Михаил Строгов" Жюль Верн упоминает Ишим более 50 раз. Катерина Проскурякова отметила, что это второй в мире роман по переводимости.

Трогательные строчки есть в стихотворении фронтового поэта Семена Гудзенко о его девушке Марии, которая была эвакуирована в Ишим из Ленинграда: "Мария! В далеком Ишиме ты письма читаешь губами. Любовь — как Сибирь — нерушима.

Родился в Ишиме и автор известной книги "Баранкин, будь человеком!" Валерий Медведев. В музее хранится его неопубликованная рукопись "Грустная биография веселого человека", которую он передал музею за три года до своего ухода. Именно так музейщики узнали о факте рождения писателя в Ишиме, раньше он об этом не упоминал. Приключения Баранкина пришлись по душе японцам, там книга переиздавалась 11 раз.

Экскурсовод добавила, что звание литературного города присвоили Ишиму еще и потому, что на протяжении 15 лет Ишим является столицей международного литературного конкурса им. П. П. Ершова, собирает до 400 и более писателей со всех континентов.

Экскурсионный маршрут пройдет через памятник Прасковье Луполовой, продолжится на ул. Пономарева у места бывшей почты, откуда Чехов отправлял свои письма, затем к дому Медведева, после в музей, где хранится наличник с дома возлюбленной Гудзенко. Там же группе покажут книгу участницы Ершовской премии Ольги Колпаковой, которую она написала после посещения Ишима в 2019 году "Не жадина, не говядина", и посвятила ее музею Петра Ершова.

Инна Кондрашкина