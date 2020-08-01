Что писали об Ишиме Жюль Верн и Антон Чехов, расскажут туристам
Ишимские музейщики приглашают горожан на пешую экскурсию "Ишим на литературной карте России" 21 августа. На мероприятии они объяснят, почему городу присвоили почетное звание литературного города России, и расскажут, кто из авторов писал про Ишим.
По информации экскурсовода Катерины Проскуряковой, с Ишимом связаны судьбы многих известных людей: писателей Петра Ершова, Антона Чехова, Валерия Медведева, Жюля Верна, декабриста Александра Одоевского, поэта-фронтовика Семена Гудзенко.
Петр Ершов подарил миру знаменитую сказку "Конек-горбунок" и другие произведения, в музее имени автора бережно хранится его творческое наследие. Свои детские годы Ершов провел в нескольких километрах от Ишима - в селе Безруково.
Персонажем книг нескольких авторов стала Прасковья Луполова. Она была дочерью Григория Луполова, отправленного в Ишим в ссылку со всей семьей. Параша отправилась из Ишима пешком в Санкт-Петербург, надеясь попасть к императору Александру I и выпросить милость для отца. В 2004 году на центральной площади Ишима установлен памятник Прасковье Луполовой – девушке, готовой на настоящий подвиг ради своих родителей.
Многие страницы очерков и личных писем Антона Чехова посвящены сибирякам, добрым, трудящимся людям, разным, но почти всегда симпатичным. В письмах из своего путешествия по Сибири в 1890 году он упоминал и Ишим. Весна того года была холодной и автор даже купил в Ишиме валенки.
В своем единственном романе о России "Михаил Строгов" Жюль Верн упоминает Ишим более 50 раз. Катерина Проскурякова отметила, что это второй в мире роман по переводимости.
Трогательные строчки есть в стихотворении фронтового поэта Семена Гудзенко о его девушке Марии, которая была эвакуирована в Ишим из Ленинграда: "Мария! В далеком Ишиме ты письма читаешь губами. Любовь — как Сибирь — нерушима.
Родился в Ишиме и автор известной книги "Баранкин, будь человеком!" Валерий Медведев. В музее хранится его неопубликованная рукопись "Грустная биография веселого человека", которую он передал музею за три года до своего ухода. Именно так музейщики узнали о факте рождения писателя в Ишиме, раньше он об этом не упоминал. Приключения Баранкина пришлись по душе японцам, там книга переиздавалась 11 раз.
Экскурсовод добавила, что звание литературного города присвоили Ишиму еще и потому, что на протяжении 15 лет Ишим является столицей международного литературного конкурса им. П. П. Ершова, собирает до 400 и более писателей со всех континентов.
Экскурсионный маршрут пройдет через памятник Прасковье Луполовой, продолжится на ул. Пономарева у места бывшей почты, откуда Чехов отправлял свои письма, затем к дому Медведева, после в музей, где хранится наличник с дома возлюбленной Гудзенко. Там же группе покажут книгу участницы Ершовской премии Ольги Колпаковой, которую она написала после посещения Ишима в 2019 году "Не жадина, не говядина", и посвятила ее музею Петра Ершова.
Инна Кондрашкина